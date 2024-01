Tate & Lyle Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Tate & Lyle 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 923,75 GBP, was einem Potenzial von 40,17 Prozent entspricht. Daher erhält die Tate & Lyle-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Diskussionen über Tate & Lyle waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 706,35 GBP liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +3,46 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Tate & Lyle-Aktie somit überwiegend positive Bewertungen von Analysten, in den sozialen Medien und von den Anlegern.