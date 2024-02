Tate & Lyle ADR Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index deutet darauf hin, dass die Aktie von Tate & Lyle als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tate & Lyle-Aktie beträgt 68,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 56,07 eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tate & Lyle derzeit bei 680,23 GBP liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 613,5 GBP, was einem Abstand von -9,81 Prozent entspricht und somit zu der Einstufung "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 634,14 GBP, was einer aktuellen Differenz von -3,25 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal für die Tate & Lyle-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tate & Lyle wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Bild der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Tate & Lyle-Aktie ein insgesamtes "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

Sollten Tate & Lyle ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Tate & Lyle ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tate & Lyle ADR-Analyse.

Tate & Lyle ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...