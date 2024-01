Tate & Lyle ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für die Aktie von Tate & Lyle abgegeben. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 923,75 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 40,17 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 706,35 GBP liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der Aktienkurs liegt 6,7 Prozent unter diesem Niveau. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 636,99 GBP, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Tate & Lyle. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da das Diskussionsniveau im normalen Bereich liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.