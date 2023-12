Tate & Lyle ADR Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Die technische Analyse der Tate & Lyle-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 711,26 GBP liegt, was einer Abweichung von -10,44 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (637 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs von 637,53 GBP für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Tate & Lyle-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Tate & Lyle in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Tate & Lyle in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu dieser Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) führen sowohl der RSI als auch der RSI25 zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Der RSI der Tate & Lyle liegt bei 49,58 und der RSI25 bei 49,7, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.