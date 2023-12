Tate & Lyle ADR Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

In den letzten Wochen wurde besonders positiv über Tate & Lyle diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Die Anleger zeigten an sechs Tagen eine grüne Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an drei Tagen. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tate & Lyle insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein erhebliches Aufwärtspotential von 12110,84 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs. Daher wird die Aktie auch von den Analysten als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Tate & Lyle festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Tate & Lyle. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen deutliche Abweichungen vom Aktienkurs, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Insgesamt erhält Tate & Lyle basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, obwohl die Kommunikationsfrequenz und die technische Analyse eher negativ ausfallen.