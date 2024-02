Tate & Lyle ADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Tate & Lyle eingestellt waren. Es gab acht positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral, basierend auf einer Stimmungsanalyse, wodurch Tate & Lyle eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Analysten haben die Aktie von Tate & Lyle in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven, einer neutralen und keiner negativen Einstufung versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Tate & Lyle, und das mittlere Kursziel liegt bei 810 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,46 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Tate & Lyle wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tate & Lyle wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,1 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tate & Lyle damit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.