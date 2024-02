Tata Motors Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Dividendenrendite von Tata Motors beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Tata Motors zeigen überwiegend neutrale Themen in den letzten Tagen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tata Motors liegt mit einem Wert von 7,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Tata Motors-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um +40,75 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 791,58 INR eine Abweichung von +15,59 Prozent auf, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Tata Motors-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik und fundamentale Kriterien, während sie in der charttechnischen Analyse ein "Gut"-Rating erhält.