Tata Motors Aktie: Das ist die Höhe!

Das Unternehmen Tata Motors hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 256,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Automobil"-Branche eine Outperformance von 256,81 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der Branche bei 0 Prozent. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Tata Motors mit einer Rendite von 256,81 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tata Motors liegt bei 44,19, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 32 eine neutrale Situation an. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, in denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Tata Motors gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tata Motors-Aktie von 740,9 INR als positiv bewertet, da er mit +26,19 Prozent Entfernung vom GD200 (587,11 INR) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 681,44 INR einen positiven Abstand von +8,73 Prozent auf. Insgesamt wird der Kurs der Tata Motors-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.