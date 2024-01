Tata Motors Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Tata Motors-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 594 INR verzeichnet, was einer Abweichung von +32,05 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 690,43 INR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +13,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tata Motors-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Tata Motors-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 11,55 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 25,85 eine Überverkaufssituation und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt erhält Tata Motors somit auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tata Motors-Aktie eine Rendite von 256,81 Prozent erzielt, was mehr als 257 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, liegt Tata Motors mit 256,81 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich Tata Motors über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.