Tata Motors ADR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Tata Motors-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 663,32 INR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs selbst bei 932,6 INR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +40,6 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 816,57 INR, was einer Differenz von +14,21 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tata Motors-Aktie im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 256,81 Prozent erzielt, was 256,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt hingegen 0 Prozent, wobei Tata Motors aktuell 256,81 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tata Motors wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Tata Motors für dieses Kriterium daher ein Gesamturteil von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Tata Motors-Aktie einen Wert von 42,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,35, was über einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Tata Motors-Aktie in technischer Hinsicht gute Signale zeigt, jedoch aufgrund des negativen Sentiments und Buzz aktuell mit Vorsicht betrachtet werden sollte.