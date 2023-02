Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/), ein globaler Wegbereiter für das digitale Ökosystem, wird das zehnte Jahr in Folge im Gartner® Magic Quadrant™ 2023 für seine globale Netzwerkdienste, seine „Vollständigkeit der Vision" und seine „Ausführungsfähigkeit" als „Leader" ausgezeichnet.Das ganze Jahr über hat Tata Communications sein Angebot durch die Verbesserung der Leistung und Agilität von Cloud-Anwendungen für Unternehmen verbessert, damit sie sich besser einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld anpassen können; es hat Kunden mit einem sofortigen kontaktlosen Zugriff auf Bestellungen, Dienstleistungen, Anfragen, Berichte und Unterstützung über ein einheitliches Self-Service-Portal gestärkt, und es hat ein Netzwerk-on-Demand zur Unterstützung kurzfristiger temporärer Bandbreitenanforderungen für spezifische Anwendungsfälle wie E-Commerce und für Einzelhandelsriesen während jährlicher oder regelmäßiger großer Sonderverkaufskampagnen bereitgestellt.„Wir feiern diese Anerkennung mit unseren Kunden und danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen in uns. Diese kontinuierliche Anerkennung ist unseres Erachtens ein Beweis für unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden", sagte Genius Wong, Executive Vice President – Core and Next-Gen Connectivity Services & Chief Technology Officer. Er fügte weiter hinzu: „Die nächste Generation von Netzwerken wird außerordentlich intentionsbasiert sein, um ein äußerst immersives und personalisiertes Erlebnis zu bieten. Während Unternehmen eine schnellere Adoption von digitalen Lösungen vorantreiben, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, intelligentere Netzwerke für ein angenehmes Kundenerlebnis bereitzustellen."Laut Gartner erzielen Anbieter im Leaders-Quadranten eine starke Leistung und haben eine stabile Organisation mit einer klaren Vision für die Richtung des Marktes. Sie bieten umfassende Portfolios an hochwertigen Netzwerkdiensten in den unterschiedlichsten Regionen. Sie decken den globalen Netzwerkbedarf eines breiten Spektrums von Unternehmen in Bezug auf Größe, geografische Verteilung und vertikale Industrie ab. Führungskräfte gestalten die Richtung des Marktes, indem sie ihre Abdeckung erweitern, neue branchenführende Fähigkeiten und kommerzielle Modelle entwickeln und sie im richtigen Maße einsetzen."Redaktionelle Hinweise / Kundenreferenzen:- Tata Starbucks Private Limited (https://www.starbucks.in/): „Wir standen vor vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Netzwerkverfügbarkeit und der Suche nach einer Lösung, die Netzwerkresilienz bietet und es uns ermöglicht, das Verbraucherverhalten in unseren Stores zu verfolgen. IZOTM SDWAN sah wie die perfekte Lösung mit vielversprechenden Vorteilen aus. Da wir bereits zuvor mit Tata Communications zusammengearbeitet hatten, kennen wir seine kundenorientierte Kultur, seine technologischen Fähigkeiten und seine Marktreichweite (insbesondere in Tier-2- und Tier-3-Städten) und haben das Unternehmen als unseren bevorzugten Partner für die Implementierung von IZOTM SDWAN ausgewählt. Tata Communications kennt unser Geschäft bereits gut, daher ist die Markteinführungszeit im Vergleich zu anderen Dienstleistern viel kürzer. Wir arbeiten nun schon fast ein Jahr an diesem Projekt zusammen, und wir sind begeistert vom Projektansatz, der technischen Stärke und der Kundenorientierung. Sobald wir dieses Projekt zum Erfolg geführt haben, werden wir die Vorteile mit einem effizienteren und dynamischeren Netzwerk nutzen können." – Vipin Gupta, Head – Technology and Digital Transformation, Starbucks India- Archroma (https://www.archroma.com/): „Wir sind ein Spezialchemieunternehmen, das sich den Werten von Innovation, Qualität, Service, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Wir sind in 31 Ländern mit 25 Produktionsstandorten präsent, und seit mehr als drei Jahren ist Tata Communications unser einziger Anbieter von Internetzugangsdiensten weltweit, der diese Produktionsstätten sowie unsere IT-Büros bedient. Sein MPLS und IZO™ Internet WAN ist äußerst zuverlässig und gewährleistet Stabilität. Hinzu kommt der außergewöhnliche Service und Support, den wir von seinen Customer Success Teams erhalten. Insgesamt freue ich mich sagen zu können, dass die Zusammenarbeit mit Tata Communications hervorragend ist. – Ivan Moronta, Global Telecommunications Manager, ArchromaHaftungsausschluss von GartnerGartner, Magic Quadrant for Network Services, Global, von Danellie Young (https://www.gartner.com/analyst/42056), Karen Brown (https://www.gartner.com/analyst/103245), Gaspar Valdivia (https://www.gartner.com/analyst/71180), 22. Februar 2023.Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Tata CommunicationsTata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) gehört zur Tata Group und ist ein weltweites digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Regionen vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.comZukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseBestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-ist-das-zehnte-jahr-in-folge-ein-leader-im-gartner-magic-quadrant-301756578.htmlPressekontakt:Arati Mukerji,Tata Communications,+91 9958895759,arati.mukerji@tatacommunications.com / Viswakumar Menon,Tata Communications,+91 9820069928,viswa.menon@tatacommunications.comOriginal-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuell