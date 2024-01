Tat Hong Equipmentrvice Co-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Tat Hong Equipment Service-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,115 HKD weicht somit um -11,54 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,13 HKD über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Tat Hong Equipment Service-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Tat Hong Equipment Service-Aktie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Tat Hong Equipment Service diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen liegt jeweils bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.