Tat Hong Equipmentrvice Co Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tat Hong Equipment Service in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tat Hong Equipment Service von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,129 HKD) weicht nur um 0,77 Prozent hiervon ab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tat Hong Equipment Service zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Analyse sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.