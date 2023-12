Tat Hong Equipmentrvice Co Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Tat Hong Equipment Service-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,129 HKD weicht davon um -7,86 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD), so liegt der letzte Schlusskurs mit -0,77 Prozent Abweichung in ähnlicher Höhe. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tat Hong Equipment Service-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität ist dabei durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung der Kommentare und Befunde neutral war. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tat Hong Equipment Service-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie also in verschiedenen Bereichen die Einstufung "Neutral", sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI.