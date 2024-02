Tat Hong Equipmentrvice Co Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Tat Hong Equipment Service-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,126 HKD, was einem Unterschied von -3,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +5 Prozent, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tat Hong Equipment Service wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren, und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tat Hong Equipment Service-Aktie hat einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tat Hong Equipment Service.