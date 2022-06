AB Tasty und Mixpanel kündigen zwei neue Integrationen zur Beschleunigung der digitalen Produktinnovation an

New York (ots/PRNewswire) -AB Tasty, ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Experience Optimierung und Feature-Management, und Mixpanel (https://mixpanel.com/project/5/view/3113412/app/dashboards), die führende Lösung für Produktanalysen, die mehr als 6.000 der innovativsten Digitalunternehmen der Welt unterstützt, gaben heute zwei neue Integrationen bekannt. Diese sollen es Produkt- und Marketingteams ermöglichen bessere, stärker personalisierte und wirkungsvollere digitale Produkte zu entwickeln.Permanente digitale Innovation ist für Unternehmen, die Erfahrungen in Umsatzerfolge umwandeln wollen, von zentraler Bedeutung. Das führt dazu, dass Marketing-, Produkt- und Technikteams in unübertroffenem Maße gefordert sind, schnelle Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig mit minimalem Risiko zu liefern. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, müssen die Teams in die Lage versetzt werden, individuelle Erfahrungen zu verstehen, zu experimentieren und in großem Umfang umzusetzen. Die Produktanalyselösung von Mixpanel hilft Unternehmen, alles Wichtige zu messen, schnell Entscheidungen zu treffen und bessere digitale Produkte mithilfe von Daten zu entwickeln. Die clientseitige Lösung von AB Tasty und die serverseitige Flagship-Lösung ermöglichen es diesen Teams, Experimentier- und Personalisierungskampagnen aufeinander abzustimmen und durchzuführen, um die besten Produkte zu entwickeln. Jedes dieser Produkte soll den Teams dabei helfen, ihre digitalen Produkte schneller durch Innovation zu erneuern.„Mixpanel, AB Tasty und Flagship, alles branchenführende Produkte, bieten einen unübertroffenen Einblick in das Kundenerlebnis - für viele Teams in einem Unternehmen", erläutert Jean-Yves Simon, SVP Product bei AB Tasty. „Mit den Analysen von Mixpanel können funktionsübergreifende Teams einen umfassenderen Überblick über ihre Kunden und Kundinnen erhalten. AB Tasty kann diese Daten dann durch Experimentieren aktivieren und so besser kuratierte, zufriedenstellendere Erlebnisse kreieren, die das Wachstum und den Umsatz steigern, um die Unternehmensziele zu erreichen. Gleichzeitig wird mehr Kontrolle und Personalisierung in Bezug auf die Einführung dieser Erlebnisse geboten."Beide Integrationen bringen die Verhaltenskohorten von Mixpanel in die Produkte von AB Tasty und Flagship ein, um bessere, personalisiertere Produkte zu schaffen. Mit Mixpanel können Marken Zielgruppen auf Grundlage gemeinsamer Merkmale, Erfahrungen oder Verhaltensweisen, wie z. B. der Phase im Kauftrichter oder dem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus, erstellen. Mit den AB Tasty oder Flagship Produkten können Kunden und Kundinnen Experimentier- und Personalisierungskampagnen auf diese Analyse-getriebenen Zielgruppen ausrichten und schrittweise Produktfunktionen für diese Segmente freigeben. Damit schließt sich der Kreis der bereits bestehenden Integrationen, die Kampagnendaten von AB Tasty-Kampagnen in Mixpanel übertragen, um die Analyse des Nutzerverhaltens zu verbessern.„Die Produkte von Mixpanel, AB Tasty und Flagship bieten erstklassige Funktionen zur Unterstützung von Engineering-, Produkt- und Marketingteams mit fortgeschrittenen serverseitigen und clientseitigen Experimenten", betont Scott Singerman, VP of Partnerships bei Mixpanel. „Die Kombination dieser Technologien ermöglicht es Flagship-Nutzern, ihre Experimente sehr gezielt einzusetzen, um die Auswirkungen auf die Nutzererfahrung und die Unternehmensziele in Bezug auf Engagement, Bindung und Umsatz klar zu verstehen."Die Integrationen sind ab sofort für KundInnen von AB Tasty, Flagship und Mixpanel verfügbar.Über AB TastyAB Tasty ist ein weltweit führender Anbieter von Feature-Management-, Experimentier- und Personalisierungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Ideen zu validieren und gleichzeitig die Wirkung zu maximieren, Risiken zu minimieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Mehr als 1.000 Unternehmen nutzen die Lösungen von AB Tasty und Flagship, um ihre Marketing-, Produkt- und Entwicklungsteams aufeinander abzustimmen und eine höhere Effizienz, geringere Kosten und optimale Endnutzer-Erfahrungen zu gewährleisten. AB Tasty wurde 2013 in Paris gegründet und richtet sich an Unternehmen, die durch kontrolliertes Experimentieren nur die besten Ideen umsetzen wollen, um ihre EndkundInnen besser zu bedienen. AB Tasty hat 11 Niederlassungen auf der ganzen Welt und mehr als 250 MitarbeiterInnen. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website abtasty.com/de (http://www.abtasty.com/).Über MixpanelMixpanel hilft Unternehmen, alles Wichtige zu messen, schnell Entscheidungen zu treffen und bessere digitale Produkte mithilfe von Daten zu entwickeln. Mit seiner leistungsstarken, selbst bedienbaren Lösung für Produktanalysen können Teams einfache Analysen zu den Gründen wie und warum Menschen Engagement zeigen, konvertieren und sich binden, erstellen - das Ganze in Echtzeit und geräteübergreifend -, um ihre Benutzererfahrungen zu verbessern. Mixpanel verfügt über eine preisgekrönte Mitarbeitererfahrung und -kultur. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in San Francisco und es besitzt Niederlassungen in New York, Seattle, Austin, London, Barcelona und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter: mixpanel.com/de/.