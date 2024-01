Tasty-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tasty basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Tasty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,21 auf, was 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 57,99. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung der Aktie als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder sogar umkehren. Bei Tasty wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf Dividenden schüttet Tasty im Vergleich zur Branche Hotels Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags der Aktie.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Tasty eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, eine positive Einstufung aus fundamentaler Sicht und eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividende im Vergleich zur Branche.