Tasty Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tasty liegt bei 4,21, was unter dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Dies zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 56 beträgt der Abstand aktuell 93 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Redaktion kam zu dem Schluss, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, was zu der Einschätzung "Neutral" führte.

Für die langfristige Einschätzung der Aktie wurde auch die Kommunikation im Internet berücksichtigt. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tasty wurde als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tasty derzeit unter dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zu 3,46 Prozent. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.