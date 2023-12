Tasty Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Tasty bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen einen geringeren Ertrag von 3,58 Prozentpunkten bedeutet. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anlegerbewertung wurde Tasty in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Kommentare und Bewertungen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist Tasty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,21 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser niedrige Wert lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen und führt zu einer Bewertung als "gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Tasty festgestellt werden. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass Tasty in Bezug auf Dividenden, Anlegerstimmung, Fundamentaldaten und Sentiment eine neutrale Bewertung erhält.