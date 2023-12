Tasty Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Tasty":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tasty-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Tasty als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 50 Punkte, was bedeutet, dass Tasty weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was bedeutet, dass Tasty auch hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird Tasty als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,21, was einen Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,89 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.