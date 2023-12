Tasty Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen gab es bei Tasty keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Tasty daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4,21, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 57. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tasty. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tasty liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.