Tasty Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tasty-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (50,88), stellt sich heraus, dass Tasty auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tasty.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tasty. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es bei Tasty keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Tasty für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tasty liegt derzeit bei 4,21, was bedeutet, dass die Börse 4,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Tasty zahlt. Dieser Wert liegt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 57 für "Hotels Restaurants und Freizeit". Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

