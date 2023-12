Tasty Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Tasty":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tasty basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tasty neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit, wird die Aktie von Tasty als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,21, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Tasty ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tasty beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Tasty aufgrund des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Bewertung und des RSI mit "Neutral" bewertet.