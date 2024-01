Taste Gourmet Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten zwei Wochen wurde Taste Gourmet in den sozialen Medien von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Taste Gourmet mit 1,55 HKD derzeit um +13,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Betrachtet man den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,39 Prozent liegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Taste Gourmet in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +57,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Taste Gourmet mit 50,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 3,56 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Taste Gourmet sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 4,35 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 25,64. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Aspekt der Analyse.

