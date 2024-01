Taste Gourmet Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Taste Gourmet wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Taste Gourmet derzeit bei 1,54 HKD, was +11,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taste Gourmet liegt bei 7,01, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Taste Gourmet im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,84 Prozent erzielt, was 46,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,71 Prozent, wobei Taste Gourmet aktuell 54,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.