Tasman Resources Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Tasman-Aktie hat laut der technischen Analyse eine negative Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,005 AUD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,01 AUD 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tasman vorwiegend positiv diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell zeigen die Diskussionen ein überwiegend positives Stimmungsbild, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich für Tasman auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tasman aktuell einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage erhält die Aktie mit einem Wert von 64 die Einstufung "Neutral". Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Tasman in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tasman auf dieser Stufe somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

