Tasman Resources Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Tasman im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Tasman beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Tasman derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,01 AUD, womit der Kurs der Aktie um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -40 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung für Tasman hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tasman-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments, während die technische Analyse und die Stimmung eine eher negative Bewertung für die Tasman-Aktie ergeben.