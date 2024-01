Tasman Resources Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Aktie von Tasman diskutiert. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Tasman insgesamt als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt, dass die Tasman-Aktie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher im RSI als "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tasman festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet. Insgesamt erhält Tasman daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von -50 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,01 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.