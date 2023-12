Tasly Pharmaceutical Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Tasly Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,53 Prozent erzielt, was 34,17 Prozent über dem Durchschnitt (-2,63 Prozent) im Gesundheitspflegesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -0,46 Prozent, und Tasly Pharmaceutical liegt aktuell 32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, woraus sich eine Einstufung auf dieser Ebene als "Schlecht" ergibt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tasly Pharmaceutical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tasly Pharmaceutical zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Tasly Pharmaceutical, wobei die überdurchschnittliche Rendite und die erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger positiv, die negative Anleger-Stimmung jedoch negativ bewertet werden.