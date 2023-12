Tasly Pharmaceutical Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Aktien von Tasly Pharmaceutical betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 52,22, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegungen auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Tasly Pharmaceutical eine Performance von 62,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche einer Outperformance von +62,3 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 64,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tasly Pharmaceutical von 16,69 CNH mit einer Entfernung von +14,08 Prozent vom GD200 (14,63 CNH) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 15,31 CNH einen Abstand von +9,01 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tasly Pharmaceutical ist derzeit negativ, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden und auch in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Meinungsmarkt präsent waren. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.