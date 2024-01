Tasly Pharmaceutical Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Tasly Pharmaceutical wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 14,68 CNH, während der Aktienkurs (17,02 CNH) um +15,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,51 CNH zeigt eine positive Abweichung von +9,74 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Tasly Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 62,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,37 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,69 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -1,81 Prozent hatte, liegt die Tasly Pharmaceutical mit einer Überperformance von 63,87 Prozent deutlich darüber. Diese beiden Faktoren führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tasly Pharmaceutical liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Faktor führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tasly Pharmaceutical anhand der technischen Analyse und des Branchenvergleichs als "Gut" eingestuft wird, während der RSI und das Sentiment der Aktie als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet werden.