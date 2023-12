Taskus Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Aktie von Taskus zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,8 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +11,01 Prozent zum GD200 bewertet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Ebenso liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 11,43 USD, was einen Abstand von +11,99 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt, sodass die Gesamtnote "Gut" lautet.

Bezogen auf den Relative Strength-Index wird die Taskus-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 45,78 und der RSI25 liegt bei 47,81, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Taskus in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen in den letzten 12 Monaten zeigt eine durchschnittliche Bewertung als "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 45,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Taskus insgesamt eine "Gut"-Bewertung.