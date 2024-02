Taskus Aktie: Das macht sprachlos!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bezüglich Taskus. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Taskus daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Taskus insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Taskus. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 18,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 52,63 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Taskus in diesem Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Taskus zeigt einen Wert von 48,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,82 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Taskus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,32 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,23 USD weicht somit um +8,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 12,59 USD liegt und der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (-2,86 Prozent).

Insgesamt erhält die Taskus-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.