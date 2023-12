Taskus Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Taskus beträgt auf 7-Tage-Basis 58,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI-Wert 59,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Taskus-Aktie ist ebenfalls "Neutral", mit insgesamt einer guten, einer neutralen und einer schlechten Bewertung. Das Kursziel wird auf 18,67 USD festgelegt, was auf eine zukünftige Performance von 55,43 Prozent hindeutet und somit eine "Gute" Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,12 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Taskus ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gute" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.