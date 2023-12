Taskus Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktien von Taskus liegt bei 57,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,78 USD eine Abweichung von +2,38 Prozent zum aktuellen Kurs von 12,06 USD aufweist. Hingegen erhält die Taskus-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Taskus war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hingegen verstärkt positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Taskus, die durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung gemessen wird, zeigt sich jedoch weniger positiv. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Zudem ließ sich eine negative Änderung der Stimmung identifizieren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktien von Taskus hinsichtlich des RSI und der einfachen Charttechnik, während das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung ergibt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet fällt die Bewertung jedoch negativer aus.