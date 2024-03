Taseko Mines Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das kanadische Bergbauunternehmen Taseko Mines wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt einen Wert von 33,78, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 337,29 eine deutliche Unterbewertung bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein neutrales Sentiment für Taseko Mines, obwohl die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Taseko Mines sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten Handelstage liegt.

Die Analysten in Research-Abteilungen haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,74 Prozent bedeutet und somit eine insgesamt positive Einschätzung von "Gut" ergibt. Daher wird die Aktie der Taseko Mines insgesamt als "Gut" bewertet.