Taseko Mines Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Taseko Mines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,81 CAD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 2,05 CAD weicht daher um +13,26 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,85 CAD) liegt mit einer Abweichung von +10,81 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Taseko Mines-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Taseko Mines-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Taseko Mines diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Taseko Mines mit einer Rendite von -17,35 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 3 Prozent darüber liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -20,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Taseko Mines auch hier mit 3,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht weist die Taseko Mines-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,83 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 321,45 liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.