Taseko Mines Aktie: Ist das wirklich normal?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Taseko Mines eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Taseko Mines daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,86 CAD für den Schlusskurs der Taseko Mines-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,86 CAD, was keinerlei Unterschied im Vergleich zum Durchschnitt bedeutet, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Aktuell liegt dieser bei 1,68 CAD, was einem Anstieg des letzten Schlusskurses um 10,71 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Taseko Mines konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Trotzdem erhält Taseko Mines insgesamt auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Taseko Mines führt bei einem Niveau von 48,28 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,37 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für Taseko Mines.