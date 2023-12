Taseko Mines Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Taseko Mines-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -9,84 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Aktie damit 1,28 Prozent über dem Durchschnitt (-11,11 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,11 Prozent, wobei Taseko Mines aktuell 1,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taseko Mines-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,89 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,59 CAD liegt, was einem Unterschied von -15,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt dieser 1,63 CAD, was einem Unterschied von -2,45 Prozent entspricht. Hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Taseko Mines-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik neutral eingestuft.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es bei Taseko Mines nur eine schwache Aktivität im Netz gab, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Empfehlungen für die Taseko Mines-Aktie vorliegen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,63 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 65,09 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Keine neuen Analystenupdates liegen vor, was die insgesamt positive Einschätzung bestätigt.