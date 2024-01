Taseko Mines Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der aktuelle RSI-Wert für Taseko Mines beträgt 33,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), erhöht sich der Wert auf 38, was immer noch als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Die Analyse von Taseko Mines auf solchen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Taseko Mines im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,29 Prozent erzielt, was 17,27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,98 Prozent, und Taseko Mines übertrifft diesen Wert um 17,27 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Taseko Mines beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.