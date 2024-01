TasFoods Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Bei Tasfoods hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar ist. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Tasfoods für diese Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tasfoods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,026 AUD liegt somit deutlich darunter, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein ähnliches Ergebnis erzielt, wodurch die Tasfoods-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die Bewertung der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tasfoods beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 64,29 zeigt an, dass Tasfoods weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird Tasfoods somit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.