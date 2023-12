Taruga Minerals-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Taruga Minerals-Aktie wurde kürzlich von verschiedenen Indikatoren aus der technischen Analyse bewertet. Zunächst wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergab sich eine Abweichung von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Ebenso wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, wobei auch hier eine Abweichung von +10 Prozent festgestellt wurde, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Somit erhielt das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) zur Analyse herangezogen, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage betrug 50, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergab einen Wert von 41,67 und führte zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit lieferte die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

Abschließend wurden die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Taruga Minerals analysiert. Dabei ergab sich, dass in den letzten Wochen insgesamt viele positive Meinungen geäußert wurden, was zu einer abschließenden "Gut"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung führte.

Insgesamt ergab die Analyse, dass die Taruga Minerals-Aktie sowohl charttechnisch als auch bezüglich der Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet wurde.