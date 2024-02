Taruga Minerals Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Taruga Minerals ist derzeit neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu dieser Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Taruga Minerals derzeit bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,009 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -10 Prozent Abstand zum GD200 bewertet wird, was als schlecht eingestuft wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer schlechten Bewertung. Außerdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als schlecht bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Taruga Minerals liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung für Taruga Minerals in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index.