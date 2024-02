Taruga Minerals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten zwei Wochen wurde die Taruga Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher positiv und wird als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Taruga Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,008 AUD, was einen Unterschied von -20 Prozent ausmacht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,01 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Taruga Minerals-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taruga Minerals liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes der Taruga Minerals in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt erhält die Taruga Minerals daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.