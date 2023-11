Taruga Minerals Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Taruga Minerals basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über das Unternehmen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer ein positives Bild, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird Taruga Minerals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,01 AUD) eine Abweichung von 0 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von ebenfalls 0,01 AUD, so liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von 0 Prozent. Folglich erhält die Taruga Minerals-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Taruga Minerals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Für den RSI7 liegt der Wert aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Taruga Minerals weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Taruga Minerals-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Taruga Minerals wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt. Insgesamt erhält Taruga Minerals auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.