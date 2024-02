Tarsus Pharmaceuticals Inc-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung bezüglich Tarsus hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was auf starke positive Ausschläge in der Internet-Kommunikation zurückzuführen ist. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen hat, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält Tarsus von uns eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Tarsus bei 31,55 USD, was +36,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +70,26 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Tarsus insgesamt positiv. Von den 4 Bewertungen entfallen 3 auf "Gut" und 1 auf "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,67 USD, was einer potenziellen Wertsteigerung von 19,39 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tarsus liegt bei 30,62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 22,15, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen und Bewertungen zu einer positiven Gesamteinschätzung der Aktie, die wir daher mit "Gut" bewerten.