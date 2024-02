Tarsus Pharmaceuticals Inc Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Tarsus hauptsächlich positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Auswertung der Kommentare ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Analysten bewerten die Tarsus-Aktie ebenfalls positiv und geben eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 13,59 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index ergibt, dass die Tarsus-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Charttechnik zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt von 19,01 USD liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigt diese positive Einschätzung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt.

Zusammenfassend erhält die Tarsus-Aktie sowohl von Anlegern als auch von Analysten und in der technischen Analyse positive Bewertungen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.