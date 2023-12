Tarsus Pharmaceuticals Inc Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Tarsus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,32 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 19,15 USD, was einem Unterschied von +17,34 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,1 USD unter dem letzten Schlusskurs (+18,94 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. So erhält die Tarsus-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob die Tarsus-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 6,54 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Tarsus-Aktie somit auch für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für die Tarsus-Aktie in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, was sich in den Diskussionen der letzten Wochen gezeigt hat. Aufgrund der vorherrschend positiven Themen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Bewertungen der Analysten für die Tarsus-Aktie liegen im letzten Jahr bei 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus den jüngsten Bewertungen eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 37,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 96,69 Prozent darstellt und somit eine weitere "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Tarsus-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen als "Gut" eingestuft.