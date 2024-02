Tarsus Pharmaceuticals Inc Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Tarsus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,76 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 30,13 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +60,61 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,02 USD, was einem Abstand von +25,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Tarsus daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Tarsus liegt bei 60,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Tarsus-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 25,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.