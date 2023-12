Tarsus Pharmaceuticals Inc Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Tarsus. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI könnte auf Kursrücksetzer hindeuten, während ein niedriger RSI auf mögliche Kursgewinne hinweist. Der RSI7 für Tarsus liegt aktuell bei 5,6 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Tarsus liegt mit 20,01 USD 23,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,46 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tarsus weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tarsus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".